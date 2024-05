Sur le vif Marseille : une conférence de l'imam de la mosquée des Bleuets interdite Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 21 Mai 2024 à 16:00





« le vivre ensemble » animée par l’imam de la mosquée des Bleuets, Smaïn Bendjilali, alias Ismaïl de Marseille, devait se tenir lundi 20 mai, dans un lieu tenu secret. Elle a été tout bonnement interdite par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, a-t-on appris par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Ce dernier a diffusé l’arrêté portant interdiction d’une réunion publique « susceptible de donner lieu à des propos constitutifs d’incitation à la haine et portant atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité des femmes ».



L’imam Ismaïl, à qui est notamment reproché son soutien au Hamas après « l’un des points d’ancrage régional de la mouvance islamiste » et diffuse « de manière régulière une conception fondamentaliste, littéraliste et orthopraxique de l’islam légitimant la charia ».



La conférence, qui pourrait aussi attirer environ « 300 personnes » , risque par ailleurs de générer « des troubles graves à l’ordre public (…) eu égard notamment au relais sur les réseaux sociaux de la tenue de cet événement par plusieurs comptes de personnalités proches de l’extrême droite » , lit-on.



« Ce n'est rien Mr. le ministre, je vous rassure. Ça ne fait que raffermir ma détermination à faire prévaloir les droits de la communauté musulmane en France » , a réagi sur X l'imam. Ce dernier a vu plusieurs conférences dans lesquelles il devait intervenir être interdites par les autorités ces deux dernières années.







