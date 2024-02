Malaisie : des lois du code pÃ©nal islamique du Kelantan invalidÃ©es par la Cour fÃ©dÃ©rale

Sur le vif Malaisie : des lois du code pénal islamique du Kelantan invalidées par la Cour fédérale Rédigé par Benjamin Andria | Vendredi 9 Février 2024 à 10:35









« L'essence de ces dispositions concerne des questions relevant du répertoire fédéral que seul le Parlement a le pouvoir de se saisir » , a déclaré la juge en chef, Tengku Maimun Tuan Mat. « Nous faisons donc droit à la demande de déclaration de nullité et d'invalidité de ces lois. »



L'affaire a été portée à la Cour fédérale en 2022 par une avocate et sa fille, qui ont dénoncé 18 lois du code pénal islamique de Kelantan, entrees en vigueur en 2021. Cet Etat est dirigé depuis 1990 par le parti d'opposition, Parti Islam SeMalaysia (PAS), qui gouverne aujourd'hui quatre des 13 provinces malaisiennes.



