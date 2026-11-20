Sur les enseignants, le juge relève que « dès le 17 juillet 2026, en réaction à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 8 juillet 2026, le département de l’enseignement privé du rectorat de Lille s’est rapproché de l’ensemble des enseignants affectés par la résiliation ». Il leur a été proposé une réaffectation ou une mise en disponibilité. « La rectrice de l’académie de Lille a ainsi apporté un accompagnement personnalisé au personnel enseignant de l’établissement scolaire » , écrit-il.



Quant à ceux qui restent, « s’il n’est pas contesté qu’il en résultera une diminution de leur salaire de 20 à 25 %, il n’est pas démontré qu’ils se retrouveraient, de ce fait, dans une situation de précarité financière extrême justifiant la suspension » .



Sur les élèves, la rectrice a décidé le 15 juillet de « reconduire la mesure exceptionnelle prise pour l’année scolaire 2024-2025 en mettant en place un régime dérogatoire » : les terminales gardent le contrôle continu au baccalauréat. Pour les autres, le juge renvoie aux familles, « celles qui ont fait le choix de la poursuite d’une scolarité au lycée Averroès ayant nécessairement pris le risque de s’exposer à la perte de bénéfice du contrôle continu » .



Même raisonnement pour les bourses, perdues faute de demande de dérogation déposée par le lycée. « Les familles et le lycée ne pouvaient ignorer l’appel formé par le préfet du Nord », note l’ordonnance, qui conclut qu’ « il revenait à l’association Averroès de faire preuve de diligence et d’anticiper une éventuelle annulation de ce jugement » . D’après la préfecture, 49 élèves ont changé d’établissement pour conserver leur bourse.



Sur les finances, l’association chiffrait sa perte à environ 1,8 million d’euros d’ici à la fin de l’année scolaire, avec une trésorerie négative dès fin novembre. Le juge observe que l’étude de l’expert-comptable « se traduit par un examen selon les prévisions établies par la direction de l’association Averroès » . Ce dernier reconnaissait lui-même que « les réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées ».



L’ordonnance s’appuie surtout sur la chambre régionale des comptes, qui jugeait l’association « dans une situation financière critique » dès 2015-2016. Elle en retient que « son modèle économique, assis en partie sur une dépendance importante à la générosité du public, est sans viabilité à terme ». Pour le tribunal, les difficultés de l’association sont « anciennes et principalement liées à son équilibre économique et à ses choix de gestion » .



Le juge relève encore le projet d’extension de dix salles de classe lancé en février dernier et celui d’une école primaire. Sa conclusion : « il ne résulte pas de l’instruction que la mesure contestée compromettrait à brève échéance la pérennité de l’association Averroès. » Il rappelle enfin que la résiliation « ne constitue pas une fermeture d’établissement entraînant sa disparition immédiate ».