Lieux saints de La Mecque et de Médine : dix femmes désignées à de hauts postes

La présidence des Affaires générales des mosquées de La Mecque et de Médine a annoncé, dimanche 16 août, la désignation de dix femmes dans des postes importants visant à gérer les deux hauts lieux de culte.Elle a précisé que les nouvelles recrues vont occuper des fonctions variées au sein, entre autres, des départements administratifs et techniques. Ces femmes sont aussi nommées dans la gestion des librairies des deux mosquées, du complexe du Roi Abdulaziz pour la confection de la kiswa (tissu noir recouvrant la Kaaba) et du musée dédié à l'architecture des Lieux saints.Ce recrutement, impulsé par l’imam en chef de la mosquée Al-Haram de La Mecque, Abdul Rahman Al Sudais, selon la présidence des Affaires générales des mosquées, permettraCette désignation n’est pas une première. Avant, en 2014, Fatimah Al-Rashoud était parvenue à devenir la première femme à occuper un poste dirigeant au sein de la présidence générale des affaires des Mosquées sacrées mais elle faisait encore figure d'exception. Quatre ans après, en 2018, 41 femmes ont été embauchées, selon des médias saoudiens, à des postes clefs au sein des départements des mosquées.