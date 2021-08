Finance éthique Les sources antiques et monothéistes de l’interdiction de l’intérêt Rédigé par Ezzedine Ghlamallah | Mercredi 12 Mai 2021 à 08:30





Aristote considérait les hommes qui se montrent cupides et qui ne respectent pas l’égalité comme étant injustes. En effet, l’homme injuste prend soit trop des richesses qui devraient revenir à autrui, notamment à l’aide de l’intérêt, soit trop peu des « maux » qui doivent lui revenir et qu’il laisse aux autres. C’est en ce sens qu’à ses yeux l’homme cupide ne respecte jamais l’égalité et que c’est le rôle de la justice en tant que « vertu tout entière » de rétablir cette égalité et de combattre la pléonexie qui conduit souvent à ce que les hommes veulent accaparer les profits et transférer leurs pertes à autrui.



En effet, Aristote l’évoquait déjà la question de l’usure dans ses Politiques au livre 1, Chapitre 3 : « On a surtout raison d'exécrer l'usure, parce qu'elle est un mode d'acquisition né de l'argent lui-même, et ne lui donnant pas la destination pour laquelle on l'avait créé. L'argent ne devait servir qu'à l'échange ; et l'intérêt qu'on en tire le multiplie lui-même, comme l'indique assez le nom que lui donne la langue grecque (le mot qui signifie en grec "intérêt", vient d'un radical qui signifie "enfanter"). Les pères ici sont absolument semblables aux enfants. L'intérêt est de l'argent issu d'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui est la plus contraire à la nature. »



L’intérêt a sans doute été jugé par Aristote comme étant contre nature car rien de ce qui existe dans la nature ne résiste à l’altération du temps, alors que l’intérêt, en tant que création humaine dénuée de toute matérialité, tend inexorablement vers l’infini sous l’effet du temps. L’homme, en conceptualisant l’intérêt, a donné un attribut d’éternité à l’une de ses créations, et c’est sûrement pour cette raison qu’il est autant réprouvé dans les sources scripturaires des monothéismes. Cicéron a rapporté une citation de Caton l’Ancien dans lequel on demandait à ce dernier : « Du prêt à intérêt que penser ? » Et lui de répondre : « De l’assassinat que penser ? »

L'influence majeure de la pensée aristotélicienne La Torah utilise deux termes pour dėsigner l'intérêt : « morsure » dont la racine hébraïque a le sens de « mordre » ; et « surplus » dont la racine hébraïque a le sens d’ « augmenter » . La « morsure » exprime la souffrance de l’emprunteur et le « surplus » l’enrichissement du créancier. L’Ancien Testament contient de nombreux passages condamnant la pratique de l’usure et de l’intérêt.



Nous trouvons dans l'Évangile la parabole du serviteur impitoyable ou la parabole de la dette selon Matthieu dont le texte original a conduit le clergé à déduire que l’Evangile prônait l’abolition de la dette.



Chez Aristote, qui condamna la chrématistique, l’argent n’a pas la faculté de s’accroître, il est infécond et ressemble plutôt à un bien fongible tel que le vin pour lequel il est impossible de procéder à un démembrement contrairement à un bien immobilier. La pensée aristotélicienne a exercé une influence majeure dans la scolastique au Moyen-Âge incarnée par Thomas d’Aquin qui écrivait : « (...) Si quelqu’un voulait vendre le vin d’une part et qu’il voulût d’autre part en céder l’usage, il vendrait la même chose deux fois, ou il vendrait ce qui n’existe pas : il ferait donc évidemment une injustice. » Pour Thomas d’Aquin, le temps ne peut se vendre sans faire l’objet d’une injustice car dépourvu de valeur monétaire, ce qui représentait pour Aristote le plus grand mal.

Une coercition considéré comme le délit économique le plus grave



C’est dans ce contexte que l’idée même de coercition économique a d'abord été établie en relation avec l'usure, considéré comme le délit économique le plus grave. Saint Ambroise de Milan déclara sans équivoque que l'usure était une forme de vol : « Si quelqu'un porte l'usure, il commet un vol. » En accord avec ces règles, l'Église a donc interdit en Europe les intérêts en qualifiant d’usure les prêts de monnaie. C’est par la reforme de Calvin que cette pratique devint acceptable. C’est le protestantisme qui justifie, sous sa plume, la légitimité de l’intérêt : « Le capital a un caractère de bien immédiatement productif » et l’intérêt put ainsi acquérir un caractère licite.



Dans l’islam,



Appliquée à l’économie et à la finance moderne, on comprend que cette interdiction comprend aussi le fait de tirer avantage d’une asymétrie de l’information et/ou d’une manipulation des cours du marché. Grâce au mécanisme de valorisation au prix du marché, ces interdictions permettent d’accroître l’équité et l’efficience des marchés, et peuvent améliorer l’efficience économique, en encourageant la coopération, et en réduisant l’asymétrie d’information.



La condamnation de l'intérêt, un attribut universel partagé par différentes formes de sagesse et de spiritualité



Ainsi, cette interdiction de l’intérêt pose la question de la valeur éthique ou morale d’un système qui rémunère par l’intérêt bancaire l’oisiveté du capital et qui permet que le riche soit toujours plus riche sans avoir à fournir un autre effort que celui d’être riche.



Cette position semble être éthiquement et moralement intenable et inacceptable : à la fois d’un point de vue traditionnel, en se référant aux sources des différentes formes de sagesse humaine, qu’il s’agisse de la sagesse grecque antique, ou de l’un des trois monothéismes ; mais aussi d’un point de vue moderne, lorsque l’on contemple l’état de dépravation du monde actuel asservi par l’emprise de la dette et du système d’esclavagisme financier qui, par la mise en place d’une exploitation excessive de la nature et du vivant a conduit à la destruction des écosystèmes.



Pourquoi les intérêts bancaires sont l’inverse de l’aumône légale (2/2) Comme nous venons de le constater, la condamnation de l’intérêt se retrouve donc dans la sagesse aristotélicienne et dans les trois monothéismes. Elle fait figure plutôt d’un attribut universel partagé par différentes formes de sagesse et de spiritualité et se distingue de cette forme de finance « moderne » spéculative et déconnectée du financement de l’économie réelle.Ainsi, cette interdiction de l’intérêt pose la question de la valeur éthique ou morale d’un système qui rémunère par l’intérêt bancaire l’oisiveté du capital et qui permet que le riche soit toujours plus riche sans avoir à fournir un autre effort que celui d’être riche.Cette position semble être éthiquement et moralement intenable et inacceptable : à la fois d’un point de vue traditionnel, en se référant aux sources des différentes formes de sagesse humaine, qu’il s’agisse de la sagesse grecque antique, ou de l’un des trois monothéismes ; mais aussi d’un point de vue moderne, lorsque l’on contemple l’état de dépravation du monde actuel asservi par l’emprise de la dette et du système d’esclavagisme financier qui, par la mise en place d’une exploitation excessive de la nature et du vivant a conduit à la destruction des écosystèmes.Lire aussi :



