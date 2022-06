Sur le vif Les écoles confrontées à une « épidémie de tenues islamiques » ? Emmanuel Macron réagit Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 2 Juin 2022 à 18:55





« épidémie » de « tenues islamiques » en France ? C’est ce qu’affirme « plusieurs académies, à des degrés divers, sont concernées » par l’apparition marquée des abayas pour les femmes et les qamis pour les hommes parmi les tenues vestimentaires de certains élèves.



« Le phénomène a pris de l’ampleur ces derniers mois, laissant penser qu’il s’agit, si ce n’est pas d’une opération concertée, du moins d’un prosélytisme affirmée » , lit-on. Si le nombre d'incidents effectifs demeure flou, des exemples attestent du problème. Le sujet n'en demeure pas moins épineux ; le dossier devrait donc vite arriver entre les mains du



Interrogé sur le sujet à l’occasion d’une visite à Marseille, le président Emmanuel Macron a indiqué jeudi 2 juin vouloir « de la vérité, de la clarté sur tous les chiffres ». Avant de marteler sa volonté de voir la loi de la République s'appliquer. « La loi est très claire : pour tous les élèves dans nos écoles, il n'y a pas de signes religieux, quels qu'ils soient » , a fait savoir le chef de l’Etat. « Nous allons avec monsieur le ministre (de l'Education nationale, Pap Ndiaye, ndlr) regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République. »



