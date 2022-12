Les Pays-Bas reconnaissent leur responsabilité dans l’esclavage, « un crime contre l’humanité »

« tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité »

« Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial »

L'esclavage a contribué à la période de prospérité des Pays-Bas aux XVIe et XVIIe siècles. A lui seul, le pays a été à l'origine de la traite de 600 000 Africains, principalement vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Le choix du 19 décembre a cependant nourri une vive controverse dans le pays et outre-mer. Les organisations de commémoration de l'esclavage souhaitaient que ces excuses soient présentées le 1er juillet 2023, date d'anniversaire des 150 ans de la fin de l'esclavage pour la Hollande.Du côté de l'Etat français, la loi, dite loi Taubira, a été adoptée par le parlement le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai de la même année. Elle fait partie des quatre lois mémorielles françaises. Le 10 mai a d'ailleurs été choisi en 2006 pour célébrer la Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions. Depuis 2017, uneest également organisée le 23 mai.Le Parlement européen a aussi reconnu l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité, dans une résolution votée à une large majorité, le 19 juin 2020. Parmi les pays européens ayant pris une part active dans la traite, aucun autre n'a réussi à voter une loi équivalente à celle de la France pour le moment. En Belgique, une commission parlementaire, mise sur pied en juillet 2020 pour présenter des recommandations susceptibles d'aboutir à une loi, a constaté son incapacité à construire un consensus sur le sujet, le 19 décembre dernier.