Le président syrien par intérim en France pour sa première visite en Occident

Le président français a annoncé, lors de la conférence de presse conjointe organisée après deux heures d’entretien, que la France plaidera pour une levée progressive des sanctions économiques européennes contre la Syrie. « Rien » ne justifie que les sanctions soient maintenues « parce qu'elles sont (...) aujourd'hui imposées au peuple et non pas à celui qui a massacré ce peuple » , a souligné, pour sa part, Ahmad Al-Charaa.



Réitérant son soutien aux « aspirations du peuple syrien, courageusement exprimées depuis 2011 » , il a néanmoins appelé Ahmed Al-Charaa à « tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelque soit leur origine, leur religion, leur confession, leur opinion » . Il a exigé que les auteurs des récents massacres perpétrés contre des membres des communautés alaouite et druze soient « poursuivis et jugés » .



« La sécurité des citoyens syriens est notre priorité » , lui a assuré Ahmed al-Charaa, qui a déclaré avoir prouvé être « un partenaire fiable pour la lutte contre le terrorisme » .



Alors que Damas est la cible, ces derniers jours, de frappes de la part d'Israël en guise d’avertissement contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie, Emmanuel Macron a qualifié les bombardements israéliens sur le territoire syrien de « mauvaises pratiques » . « On n'assure pas la sécurité de son pays en violant l’intégrité territoriale de ses voisins » , a précisé le chef de l'Etat. Des pourparlers indirects ont été engagés entre la Syrie et Israël afin de « contenir la situation » , a indiqué le président syrien.



Face aux critiques venant particulièrement des rangs de la droite et de l'extrême droite sur la venue même d'Ahmed Al-Charaa à Paris, Emmanuel Macron a défendu cette visite : « Ce que je vois, c‘est qu’il y a un dirigeant qui est en place. Il a mis fin à un régime que nous avions condamné, combattu, dont nous connaissons la responsabilité et il est prêt à s’engager. Les premiers actes ont conduit à des résultats. »



