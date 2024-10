Sur le vif Le fils aîné de Ben Laden définitivement interdit de territoire en France Rédigé par Lina Farelli | Mardi 8 Octobre 2024 à 11:55





« pour quelque motif que ce soit » .



« M. Binladin, installé dans l’Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l’apologie du terrorisme » , a fait savoir le ministre sur X. Omar Ben Laden est accusé d'avoir rendu hommage à son père en mai 2021, à l'occasion des 10 ans de sa mort, en ces termes : « L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix. »



Le quadragénaire, qui déclarait être en total désaccord avec son père, ancien chef de l’organisation terroriste Al-Qaida, avait passé ses premières années dans son pays natal, l'Arabie Saoudite, avant d'être emmené au Soudan à l’âge de 10 ans, puis en Afghanistan à ses 14 ans. « C'était la période la plus difficile de ma vie » , avait raconté Omar Ben Laden, qui a quitté son père à l’âge de 19 ans.



Après des années passées dans plusieurs pays, il s'était installé dans l’Orne, en Normandie, en 2016. La France était alors « le premier pays européen à (lui) donner des papiers et un titre de séjour » , avait-il raconté à l’émission C à vous sur France 5. Lors du confinement, il s’était adonné à sa passion, la peinture, et avait même exposé ses toiles au Teilleul, dans la Manche, rapportait



