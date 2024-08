Livres Le courage de divorcer : un livre témoignage pour décrire les mécanismes de la manipulation Rédigé par Saphirnews | Vendredi 16 Août 2024 à 08:00





Présentation de l'éditeur Je rêvais de m’échapper de mon carcan familial mais je suis tombée dans la gueule du loup. De mes rêves d’évasion, il n’en a fait qu’une bouchée.



Mais pas d’un seul coup, petit à petit sans que je m’en aperçoive. J’ai supporté et accepté des choses que je n’aurais jamais toléré chez mes amies, et pourtant...

On ne tombe pas dans l’emprise par hasard.



Je n’étais tout simplement pas armée pour différencier l’amour de l’abus. Et après, comment fait-on pour partir ?



Beaucoup de femmes restent dans une relation abusive à cause des freins réels ou imaginaires. Le statut de divorcée apparaît comme une déchéance. Les freins peuvent être d’ordre matériels, psychologiques ou sociétaux. Comment fait-on pour dépasser ces limites ? Surtout quand votre famille, vos croyances vont à l’encontre de vos ressentis.



On reste et on subit sa vie ou on sort de soi-même et on vit l’existence qu’on a essayé de nous voler ?



J’ai fait mon choix malgré le lourd tribut à payer des années après : l’aliénation de mes enfants.



Le courage de divorcer : Pourquoi je n'arrivais pas à partir est un témoignage pour décrire les mécanismes de la manipulation. Partir, se choisir et y laisser des plumes. Le divorce peut coûter cher, en l'occurrence la perte des ses enfants. L'aliénation parentale est le prix à payer pour être libre. Voici la vraie vie : celle où vous êtes seule face au bourreau. La justice et la loi sont loin de la réalité des femmes qui veulent simplement une meilleure vie pour elles et pour leurs enfants.

L'auteure En France, chaque année, il y a une centaine de féminicides et près de 245 000 victimes de violences conjugales. Derrière chacun de ces chiffres, il y a des vies brisées, des femmes qui ont été entrainées dans une spirale infernale qui interpelle. En découvrant leurs histoires, chacun.e s’interroge sur les mécanismes insidieux qui les ont trop souvent conduits à rester, à accepter, à espérer sauver leur couple.



C’est cette zone d’ombre que Fatima Kibouch ose faire voler en éclat. Parce qu’elle a vécu cette tragédie de l’intérieur, parce qu’elle a découvert les multiples facettes de l’emprise et qu’elle a réussi à s’en libérer, elle livre un précieux témoignage sur cette réalité taboue.



Son profil peut d’ailleurs surprendre : entrepreneure et formatrice, Fatima gère un Institut de bien-être près de Mulhouse, elle donne des cours en commerce/vente, et elle accompagne des gens qui veulent créer leur entreprise.



Pourtant, comme tant d’autres femmes, elle a cheminé pratiquement toute seule pour découvrir ces notions de manipulation, d’emprise, d’aliénation parentale et de conflit de loyauté. Elle a d’ailleurs perdu ses enfants dans cette bataille éprouvante.



Mais Le courage de divorcer – Pourquoi je n’arrivais pas à partir partage aussi un formidable message d’espoir : aujourd’hui, paradoxalement, Fatima est plus heureuse que jamais.

Fatima K., Le courage de divorcer : Pourquoi je n'arrivais pas à partir , Editions Axion Expansion, mai 2024, 194 pages, 12,90 €



Lire aussi :

Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam

Des théologiennes musulmanes donnent de leur voix contre les violences domestiques envers les femmes Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !