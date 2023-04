Le cheikh, la fiancée et le pèlerin : le phénomène du « mariage de plaisir » en Syrie

Une décennie d’un conflit hybride et particulièrement violent a affecté tous les aspects de la société syrienne : destruction des infrastructures, transformation des démographies locales, grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays, fragmentation des gouvernances, réduction substantielle des réseaux économiques et de la productivité, changements dans les structures familiales et normes conjugales.Le coût que la guerre a imposé à la population, et plus particulièrement aux hommes , l’appauvrissement général, l’afflux de réfugiés irakiens (depuis 2003) et l’investissement substantiel en ressources humaines par l’Iran en soutien au gouvernement de Bachar al-Assad (depuis 2012) ont contribué à générer de nouveaux incitatifs à la fois dans le cadre de l’économie maritale et sur le marché de la sexualité : par exemple, des zones rurales ont vu une augmentation notable des mariages polygames , tandis que les villes ont vécu 4 le développement d’un marché de la sexualité sanctionné par des acteurs religieux majoritairement issus de l’immigration chiite irakienne.Le marché du sexe inclut toute une gamme d’acteurs (locaux, réfugiés, professionnelles ou travailleuses forcées, proxénètes, gestionnaires d’hôtel et entrepreneurs) et de transactions (contraintes, informelles, contractuelles) qui varient selon l’environnement dans lequel ceux-ci opèrent. Notre enquête se concentre plus particulièrement sur les entrepreneurs religieux et les « mariages de plaisir » contractuels (mut’ah), avec le principal échantillonnage prélevé dans la ville de Sayyida Zeinab, une banlieue de Damas qui abrite le tombeau de Zeinab, petite-fille du Prophète Muhammed, ainsi qu’une importante population chiite.Durant l’été 2021 et l’automne-hiver 2022, Religioscope a mené à Alep et Damas des entretiens avec diverses sources impliquées, ou bien informées des pratiques associées aux mariages temporaires en Syrie. Nous analysons cette tradition comme un instrument utilisé par des entrepreneurs religieux chiites indépendants afin de capturer des parts du marché de la sexualité tarifée et, possiblement, d’imposer un degré de contrôle social au sein de certaines zones urbaines du pays. Le mariage à durée limitée conforme au droit islamique peut être compris comme un produit culturel hybride qui simultanément répond à la demande des consommateurs masculins et atténue l’impact sur la réputation des prestataires : ce produit crée un cadre légal et religieux qui permet aux participants de contourner les interdits et contraintes qu’une société conservatrice impose à l’intimité entre les sexes, et d’abaisser le coût d’entrée dans le marché de la sexualité pour les femmes.La version originelle de cette enquête avait été publiée en anglais par Religioscope en 2021. Le présent texte est une mise à jour s’appuyant sur une série de nouveaux entretiens menés durant la deuxième moitié de 2022. Pour lire le texte intégral de l'étude d'Olivier Moos, le PDF est disponible ici.