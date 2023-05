Le Nouvel an berbère reconnu comme jour férié au Maroc

« Cette initiative royale vient consacrer la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi (…) ne cesse d’entourer l’amazighe en tant que composante essentielle de l’identité marocaine authentique riche par la pluralité de ses affluents et patrimoine commun à tous les Marocains sans exception »

« Elle s’inscrit également dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l’Amazighe en tant que langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe »

Le Nouvel an amazigh , appelé aussi Yennayer, est désormais un jour férié officiel au Maroc, à l'instar du premier jour du Muharram de l'année hégirienne et du jour de l'an du calendrier grégorien. Qui dit officiel dit payé, pour le plus grand bonheur des Berbères qui y voient une plus forte reconnaissance de leur identité.Le décision a été prise sur décret royal mercredi 3 mai., fait savoir le cabinet royal dans un communiqué.en 2011.