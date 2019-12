Coran pour les nuls

« en tant que guide intime des fidèles dans leur vie de tous les jours »

« le rapport du Coran au monde et ses enseignements sur la société, la loi, la guerre et la paix, les femmes, la modernité ».

« une âme qu’il faut explorer »

« même s’il faut être bien conscient qu’il n’y en a de multiples autres »

« douloureux »

« qui parle à (son) époque »

« nuls »

Une première édition duavait déjà été publié en 2009. L’anthropologue Malek Chebel et l’islamologue Sohaib Sultan proposaient alors de vulgariser l'histoire du Livre Saint des musulmans, l'art et les méthodes d'interprétations du Coran, son rôleou encoreDix ans plus tard, une nouvelle édition a fait son apparition dans les librairies mais avec un contenu différent signé de l’imam Tareq Oubrou. Le Coran, que l’on peut présenter comme le troisième et le dernier Testament, dans la continuité des anciennes Ecritures, a, indique-t-on en introduction de l’ouvrage.Le recteur de la mosquée de Bordeaux propose ainsi de rendre (très) accessible le Coran au grand public, y compris parmi les musulmans, à travers 50 notions de diverses natures (Abraham, animaux, charia, destin, Dieu, Jésus, mécréance, miséricorde, sagesse…),. A cet égard, le livre peut laisser bien des lecteurs sur leur faim. Mais face à l’exercice de vulgarisation qui lui a été proposé de faire par First Editions, il a fallu apprendre à faire des choix, parfois, consent auprès de RFI l’imam, qui propose dans l'ouvrage une lecture sur des concepts, la sienne,Pour les lecteurs avides d’en savoir davantage sur l’histoire du Coran, ses exégèses ou encore ses lectures, cette édition n’est pas fait pour eux. En revanche, pour celles et ceux qui se considèrentet qui veulent avoir quelques clés de connaissance sur des notions générales liées à l’islam, ce livre peut constituer une bonne entrée en matière, l’effort pédagogique pour rendre les concepts claires étant au rendez-vous.