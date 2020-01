Le Conseil interreligieux de Bosnie condamne les attaques contre une mosquÃ©e et une Ã©glise

Sur le vif Le Conseil interreligieux de Bosnie condamne les attaques contre une mosquée et une église Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 15 Janvier 2020 à 13:01









« Au cours de la journée (du 13 janvier), nous avons appris qu'une fenêtre avait été brisée et la façade endommagée à plusieurs endroits de la mosquée Carsijska, que nous prévoyons d'ouvrir cet été. Nous avons signalé le cas aux autorités compétentes » , a déclaré l’imam Safet Beganovic au



Ce n’est pas la première fois que la mosquée est la cible d’actes de vandalisme ; le dernier en date a été constaté en octobre 2019. Le lieu de culte, bâti au 17e siècle, avait été détruit au début de la guerre de Bosnie en 1992. L’édifice a été reconstruit et ouvert au public en 2003. Le maire de Kozarska Dubica a condamné l’attaque, promettant de réparer les dommages.



L’église Saint-Sava, située à Ilidza, dans le canton de Sarajevo, a aussi été été la cible d’actes de vandalisme le jour du Nouvel an orthodoxe, mardi 14 janvier. Le lieu de culte a subi des dommages mineurs mais les fidèles n’en demeurent pas moins choqués, d’autant que les auteurs du méfait ont volé de l’argent issus de dons, l’équivalent de 230 €.



Le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine a indiqué, dans un communiqué, sa détermination à « construire la paix et la coexistence dans le pays » , ce qui implique de « respecter et de sauvegarder les sites religieux en tant que patrimoine culturel commun » .



