Psycho Lamiae : « Je suis mariée à un homme qui était amoureux de ma sœur par le passé, il m’ignore » Rédigé par Sabah Babelmin | Mardi 27 Octobre 2020 à 09:15





Bonjour. Je suis mariée depuis plusieurs années à un homme qui était amoureux de ma sœur par le passé. Lui et ma belle-famille l'aime beaucoup à tel point qu'ils sont obnubilés par elle.



Quelques fois, je tape du poing sur la table, car l'attention qui est due à une épouse, mon mari l'offre à ma sœur. Ils rient ensemble, se racontent leur vie et, dans mon foyer, il se passe quelque fois une journée entière sans qu'aucun n'ait décroché un sourire ou un mot alors que je suis schizophrène et que j'ai besoin d'être traitée mieux que ça.



Ces derniers mois, mon mari n'est plus le même. Ses proches continuent de m'ignorer et lui me manque de respect en parole, me laisse à moi-même et à mes ruminations en compliquant les choses par ses provocations.



Dernièrement, il m'a refusé des soins d'urgence et j'étais sur le point de demander le divorce. Maintenant, dès qu'on vit une tension, je pense au divorce. Je me suis même résolue à rester juste le temps de faire des enfants puis à partir ensuite car j'ai quand même 37 ans.

Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Lamiae,



Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes mariés avec cet homme qui était amoureux de votre sœur, d'autant qu'apparemment, ce n’est pas terminé puisqu’ils se voient chez vous et passent beaucoup de temps ensemble en vous ignorant. C’est très malsain comme atmosphère. Pourquoi ne s’est-il pas marié avec votre sœur ?



Vous dites que vous pensez au divorce et vous attendez surtout d’avoir des enfants pour divorcer. Les enfants ne sont pas des jouets, ils vont souffrir de cette situation, de ne pas être élevé avec un père présent, responsable, surtout que vous écrivez être schizophrène et que vous avez besoin d'être mieux traitée. Si vous avez été vraiment diagnostiquée schizophrène, c’est une maladie qu’il faut prendre au sérieux, ce n’est pas un petit rhume ! Êtes-vous suivie pour votre maladie ?



Réfléchissez et occupez vous de votre état de santé, il me semble que c’est la priorité. Faire des enfants avec un homme dans cette atmosphère de désamour et de non respect n’est pas sain. Bon courage.

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com