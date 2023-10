LaÃ¯citÃ© : un collÃ¨ge de Pau faussement accusÃ© dâ€™avoir cÃ©dÃ© Ã  la Â« pression Â» dâ€™un collectif de parents musulmans

« des salles de prière », « sous la pression d’un collectif de parents d’élèves de confession musulmane »

Un collège de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été la cible d’une fake news bien typique de l’extrême droite, dans laquelle les musulmans sont de nouveau mis en cause. L’établissement a été accusé d’avoir mis en place, dans le cadre d’un voyage scolaire à Arette, un village située dans le même département. Ces parents auraientLa fausse information, débunkée par la presse régionale, s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux après la diffusion, mercredi 27 septembre, d’une lettre signée Annick Pillot, qui se trouve être une déléguée départementale du parti d’Eric Zemmour, Reconquête. Dans le courrier adressé à la principale du collège Clermont, l’ex-candidate aux élections législatives en 2022 écrit que le collège aurait cédé àD’abord relayée paroù l’on fait le, l’information a ensuite été reprise par la chaîne CNews et la radio RMC, sans émettre du conditionnel. Sur TPMP, un débat est également organisé vendredi 29 septembre en partant du postulat que l’information est, s'était attristé le chroniqueur Hugo Manos. Il avait alors été tancé par Cyril Hanouna.Le rectorat de Bordeaux a fait une mise au point et on est très loin d'uned'unconstitué de parents d’élèves musulmans. Seulesont fait part de leur souhait que leur enfant continue à pratiquer leur culte durant le voyage,, a-t-on expliqué au Parisien. Ces deux familles sont par ailleurs. Un espace dédiéa été mis à disposition par le lieu d’hébergement, mais cela ne relève pas d’une demande de l’établissement scolaire ni ne constitue une atteinte à la laïcité.Si aucun exercice de culte ne peut avoir lieu dans un établissement ou durant les heures de cours, une tolérance est appliquée dans le cadre des voyages scolaires avec nuitées ou en internat, rappelle-t-on., précise le vademecum Laïcité du ministère de l’Éducation nationale.Lire aussi :