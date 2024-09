Sur le vif La mosquée de Haguenau victime d'une tentative d'incendie criminel Rédigé par Lina Farelli | Samedi 14 Septembre 2024 à 17:35









Le lieu de culte musulman était heureusement vide au moment des faits. L'action rapide des pompiers, prévenus par un fidèle, a permis que le feu, parti de la porte d'entrée, ne fasse pas de dégâts importants mais le choc n'en demeure pas grand pour les fidèles et les responsables de l'édifice religieux.



L'Association culturelle franco-turque (ACFT), qui gère la mosquée, a porté plainte et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette triste affaire. « Nous condamnons cet acte odieux réalisé contre notre mosquée, qui est un endroit de paix et de tranquillité. Toute notre soutien envers nos fidèles. Nous resterons particulièrement vigilants et nous invitons à la vigilance face à de telles provocations », a fait savoir le DITIB France dans un communiqué en date du samedi 14 septembre.



« Nous sommes solidaires contre toute forme de haine ou de violence. Notre ville ne sera pas divisée par ces actes lâches », , a déclaré le maire de Haguenau, Claude Sturni, cité par le journal turc

La mosquée Ulu Camii, située à Haguenau, près de Strasbourg, a été la cible, dans l'après-midi du jeudi 12 septembre, d'une tentative d'incendie criminel.Le lieu de culte musulman était heureusement vide au moment des faits. L'action rapide des pompiers, prévenus par un fidèle, a permis que le feu, parti de la porte d'entrée, ne fasse pas de dégâts importants mais le choc n'en demeure pas grand pour les fidèles et les responsables de l'édifice religieux.L'Association culturelle franco-turque (ACFT), qui gère la mosquée, a porté plainte et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette triste affaire.a fait savoir le DITIB France dans un communiqué en date du samedi 14 septembre., a déclaré le maire de Haguenau, Claude Sturni, cité par le journal turc Yeni Safak. L'édile s'est rendu sur place en signe de solidarité avec les musulmans.







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !