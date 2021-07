La loi de Téhéran, focus sur les ravages de la drogue en Iran

« Ces dernières années, la toxicomanie a changé de visage en Iran. Elle est sortie de la clandestinité pour se révéler au grand jour. De plus en plus de toxicomanes sont visibles dans la rue. Leur dépendance à une nouvelle substance, le crack, les a mis à la rue de façon beaucoup plus massive et plus rapide que ne le faisaient les autres drogues »

La loi de Téhéran,

« Pour moi, la toxicomanie et la pauvreté sont étroitement liées. L'écrasante majorité des individus qui ont recours à la drogue le font car ils y trouvent un refuge leur permettant d'oublier la situation inextricable dans laquelle ils vivent ou d'apaiser l'angoisse qu'elle suscite en eux »,

Avec ce film, Saeed Roustaee nous ouvre également les portes du système carcéral iranien. Conditions de détention, corruption et mensonges, le cinéaste pose un regard nuancé sur une législation qui se veut sans pitié contre ceux qui font prospérer le trafic de drogues dans un pays proche de l'Afghanistan, plus gros producteur de drogue au monde.Mais à travers l'œil de sa caméra, il expose aussi l’addiction à laquelle succombe toute une partie de la population, de plus en plus visible dans les rues iraniennes. C’est d’ailleurs par une scène illustrant parfaitement cette sortie de l’ombre que s’ouvre le film., explique le cinéaste.Traiter de la toxicomanie amène presque naturellement le cinéaste à évoquer la précarité, autre fléau bien présent en Iran. Une misère qui suit les consommateurs et trafiquants jusque dans leur cellules insalubres où ils sont entassés par dizaines. Avec « Yalda, la Nuit du Pardon » , Massoud Bakhshi dénonçait les inégalités de classe en Iran. AvecSaeed Roustaee nous en montre les conséquences.analyse le réalisateur. Et avec une ironie, presque triste, c’est cette misère qu’aura tenté de fuir Nasser en devenant dealer. Cependant, le réalisateur ne fait pas de la précarité une excuse. Il tient aussi à envoyer un message clair : avant d’enrichir, la drogue détruit, même ceux qui en tirent profit.