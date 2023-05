La Tunisie en deuil après l'attaque perpétrée près de la synagogue de la Ghriba

Une attaque est survenue près de la synagogue de la Ghriba, sur l'île de Djerba, dans la soirée du mardi 9 mai, alors que le pèlerinage juif annuel touchait à sa fin. Le bilan officiel fait état de quatre morts.



L'attaque a eu lieu en deux temps. C'est un gendarme qui a ouvert le feu sur ses collègues, tuant l'un d'entre eux, avant de tirer sur les forces de sécurité assurant la garde de la synagogue et sur des civils, a fait savoir le ministère tunisien de l'Intérieur. Les victimes sont « un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans » , ont précisé les autorités. Un militaire a aussi été tué.



L'assaillant, qui a blessé neuf personnes dont quatre fidèles, a été abattu. Les motivations de son geste sont encore inconnues. « Les investigations se poursuivent pour élucider les motifs de cette agression lâche » , a indiqué le ministère de l'Intérieur.



La synagogue de la Ghriba est la plus ancienne d’Afrique. Cette année, plus de 5 000 juifs, essentiellement venus de l'étranger, ont participé au pèlerinage annuel organisé au 33e jour de la Pâque juive. L'attaque intervient que la Tunisie, dirigé par un Kais Saied qui s'est octroyé les pleins pouvoirs, est en pleine crise économique et politique. Une situation instable et morose que ce drame n'arrange rien.