Livres L'histoire de Moïse et des Hébreux, par Hocine Jaied Reçu à Saphirnews Rédigé par Saphirnews | Vendredi 9 Juin 2023 à 15:00





Présentation de l'éditeur Que dit le Coran sur le récit de Moïse et des Hébreux ? Ce récit est-il compatible avec les données archéologiques récentes majeures ? Celles-ci peuvent-elles aider à mieux comprendre les événements comme ils se sont réellement déroulés ? C'est à ces questions que l'auteur tente de répondre de la manière la plus scientifique possible, en se basant exclusivement sur le Coran et l'archéologie.



Dans ce présent essai, il s'est employé à assembler, pièce par pièce, le puzzle historique, et ce, depuis la naissance de Moïse, le prophète le plus cité dans le Coran (son nom est répété 136 fois dans 131 versets relatifs à 35 sourates), jusqu'à l'installation des Hébreux en Terre promise après les 40 années d'errance...



Pour accomplir ses enquêtes, il a mené, pendant environ treize ans, des consultations approfondies d'ouvrages de référence en archéologie et islamologie, avant d'interroger certains de leurs auteurs quant au bien-fondé de leurs affirmations. Les arguments avancés se sont avérés des plus pertinents, puisque les données coraniques révèlent explicitement un récit de Moïse et des Hébreux bien différent et bien plus pacifiste que celui consigné aussi bien dans la Bible que dans l'histoire traditionnelle islamique, et que l'on peut retrouver dans les ouvrages médiévaux des plus éminents savants musulmans.



Les justifications apportées par l'auteur, qui remettent en cause en particulier le récit biblique de l'Exode des Hébreux en grand nombre avec, finalement, la conquête de Canaan, ne manqueront pas d'interpeller la plupart des spécialistes, chercheurs et égyptologues de la question, car, outre le fait de n'avoir utilisé que les données coraniques et archéologiques, il arrive à démontrer que les deux doctrines, religieuse et profane, se complètent sans se contredire, ce qui est de nature à relancer le débat sur cette période encore controversée aujourd'hui.

L'auteur Franco-Tunisien, marié et père de famille, Hocine Jaïed vit et travaille en France. De formation universitaire en génie électrique et informatique industrielle, il est surtout passionné d'histoire des religions, du Coran tout particulièrement, et de l'Egypte antique. Se définissant comme un autodidacte, il a, au cours de ses longues recherches, apporté à certains spécialistes et éminents islamologues des éclaircissements, voire des mises au point, en rapport avec leurs articles et ouvrages. En outre, il a sollicité leurs points de vue ainsi que ceux d'autres islamologues, archéologues et égyptologues de renom, à travers une correspondance formalisée, dont les échanges les plus instructifs figurent dans cet ouvrage.



Hocine Jaied, L'histoire de Moïse et des Hébreux , Ka éditions, mars 2023, 148 pages, 15 €