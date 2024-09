L'expulsion de l'imam de la mosquée de Pessac validée par le Conseil d'Etat

Début septembre, le Syndicat des avocats de France (SAF) a apporté « son total soutien » à l’avocat d’Abdourahmane Ridouane, Me Sefen Guez Guez, après que ce dernier a été l’objet d’ « attaques sans précédent » dans le cadre de l’affaire.



L’avocat aux barreaux de Nice et des Hauts-de-Seine est accusé de n’avoir pas voulu remettre le passeport de son client aux autorités. « La préfecture de Gironde (a fait) injonction à Me Guez Guez, en employant la menace et l’intimidation, d’indiquer s’il était en possession du passeport de son client et dans l’affirmative, de le remettre aux autorités. Le ministère de l’Intérieur (n’a pas hésité) au surplus à saisir le procureur général afin que des poursuites, pénales et disciplinaires, soient engagées à l’encontre de l’avocat » , rapporte le SAF, qui rappelle que « que sans le secret professionnel des avocat.es, il ne pourrait y avoir ni bonne Justice, ni société démocratique digne de ce nom, ni Etat de droit ».



S’inquiétant « de ce que le ministre de l’Intérieur considère que le respect du secret professionnel, hors les cas où la loi en dispose autrement, constitue une infraction » , le syndicat a appelé toutes les instances professionnelles « à réagir sans attendre ».