Sur le vif L'ex-imam de la mosquée de Montmagny expulsé au Pakistan depuis l'Allemagne Rédigé par Lina Farelli | Lundi 2 Décembre 2024 à 15:00









Après plus d’une année de recherches, c’est en Allemagne, et plus précisément à Munich, qu’il a été interpellé le 29 octobre dernier avant d’être expulsion du territoire européen.



Siddique Mohammad a depuis été remplacé. Le nouvel imam de la mosquée de Montmagny s'est, pour sa part, engagé à respecter les valeurs républicaines dans ses prêches. L'ancien imam de la mosquée de Montmagny, dans le Val-d'Oise, Siddique Mohammad, a été récemment expulsé vers le Pakistan. L’homme avait l'objet d'une OQTF depuis mai 2023, rapporte Europe 1, après s’être vu reprocher par les autorités françaises des prêches appelant au jihad entre 2021 et 2023.Après plus d’une année de recherches, c’est en Allemagne, et plus précisément à Munich, qu’il a été interpellé le 29 octobre dernier avant d’être expulsion du territoire européen.Siddique Mohammad a depuis été remplacé. Le nouvel imam de la mosquée de Montmagny s'est, pour sa part, engagé à respecter les valeurs républicaines dans ses prêches.







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !