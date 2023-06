SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif L'enquête de LFI contre Taha Bouhafs classée sans suite, « les dangers des justices parallèles » soulevés Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 8 Juin 2023 à 11:05









« La mesure conservatoire le concernant est levée, ce qui acte donc sa réintégration au sein du parti » , ont fait savoir ses avocats William Bourdon, Raphaël Kempf et Vincent Brengarth dans un communiqué en date du lundi 5 juin. Un parti que Taha Bouhafs n’entend pas réintégrer : « Je prends acte de la décision de LFI. Mais je ne souhaite cependant pas réintégrer le parti. Je garde mes idées, mes combats près de moi. Mais après tout ce qu’il s’est passé je ne peux pas réintégrer ce mouvement, ni celui-là, ni un autre. » « L’important aujourd’hui pour moi est de me reconstruire, personnellement et professionnellement » , a-t-il précisé.



« Nous rappelons que Taha Bouhafs, qui a toujours clamé son innocence, n'a fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite judiciaire. Pourtant, il a été exclu des législatives, de la vie de son mouvement politique et a fait l'objet d'une forme de bannissement social et professionnel à cause duquel il est au chômage depuis un an », ont déploré ses avocats. « Notre client a aussi été la cible d'un violent lynchage sur les réseaux sociaux. Il a essuyé de nombreuses attaques, notamment racistes et cela a eu des conséquences graves et lourdes sur sa santé. »



Taha Bouhafs est néanmoins « resté en cohérence avec ses idées politiques, il s'est retiré de la vie publique et s'est abstenu de communiquer pendant une année dans l'attente d'être entendu dans le cadre d'une enquête contradictoire, ce qui n'a malheureusement jamais eu lieu car les faits qui lui seraient reprochés ne lui ont jamais été transmis par la cellule interne et n'ont fait l'objet d'aucune vérification ou confrontation quelconque », ont-ils ajouté, appelant à ce que « toute cette histoire nous fasse réfléchir collectivement sur les dangers des justices parallèles ».

