L'ampleur des discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement social dévoilée

« Parmi les guichets qui apportent des réponses aux deux candidates, 23,5 % formulent des réponses différenciées à des demandes équivalentes : 65 orientent de façon différente les deux candidates, en défaveur de celle présumée d’origine africaine, 55 accompagnent plus la candidate présumée d’origine française, 6 ajoutent des informations démotivantes pour la candidate présumée d’origine africaine seulement »

« sont essentiellement le fait de guichets gérés par les communes et non par les bailleurs sociaux »

Ce n'est pas tout., précisent les chercheurs.Au total, seuls 24,2 % des guichets répondent positivement et de manière similaire aux demandent reçues. Plus grave, ces discriminations, notent les chercheurs. Les communes les plus favorisées par leur composition sociale et leur situation économique, ainsi que celles connaissant une tension du marché locatif local ou qui sont mises en demeure de se conformer à leurs obligations concernant la loi Solidarité et renouvellement urbain (dite SRU) font preuve de davantage de discrimination.Dit autrement, ces communes rejettent les plus pauvres et les personnes d'origine étrangère vers les localités les plus défavorisées et au taux de chômage élevé. Ce faisant, elles contribuent à renforcer les ghettos et la ségrégation sociale des quartiers. Pour limiter les cas de discrimination, l'Union sociale pour l'habitat (USH) réclame notamment que les dispositifs d'accueil des demandeurs de logements sociaux soient labellisés afin que les agents soient mieux formés et mieux encadrés, a précisé à l'AFP sa directrice générale, Marianne Louis. Selon les chiffres du gouvernement, 4,7 millions de logements sociaux sont recensés en France, pour 10 millions de locataires.