Lâ€™Ã‰glise dâ€™Angleterre sâ€™excuse dâ€™avoir Ã©tÃ© Â« institutionnellement raciste Â»

L'Église d'Angleterre s'excuse d'avoir été « institutionnellement raciste » Mercredi 12 Février 2020





« profondément et institutionnellement raciste » . Cette déclaration a été faite par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, qui a présenté ses excuses auprès des minorités discriminées lors d’un synode général organisé mardi 11 février.



« Nous avons porté atteinte à l'Église, nous avons porté atteinte à l'image de Dieu et surtout, nous avons causé du tort à ceux que nous avons victimisés, souvent de façon inconsciente », a affirmé le chef spirituel des anglicans, ajoutant qu'il était « honteux » et « désolé » .



L'Église d'Angleterre a ainsi voté, à l’unanimité, une motion visant à « s'excuser pour le racisme conscient et inconscient subi par d'innombrables anglicans noirs, asiatiques et d'autres minorités ethniques en 1948 et dans les années qui ont suivi, alors qu'ils cherchaient un foyer spirituel » en son sein.



