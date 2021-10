Sur le vif Jérusalem : les juifs autorisés par un tribunal israélien à prier sur l’esplanade des Mosquées Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Vendredi 8 Octobre 2021 à 10:45









Depuis l'annexion de Jérusalem-Est par Israël en 1967, un accord permet aux juifs d'accéder à certaines heures à l'esplanade, mais pas d'y prier. La prière a lieu normalement au Mur des Lamentations, en contrebas. Mais depuis plusieurs années, des juifs religieux provoquent des incidents en entreprenant de prier subrepticement sur l'esplanade après y être montés en simples visiteurs, créant alors des tensions avec les fidèles palestiniens musulmans qui craignent qu'Israël ne tente de modifier les règles d'accès au site.



« Le plaignant prie en silence dans un coin, sans public autour. Je ne vois pas en quoi il représente un danger pour l'ordre public comme l'affirme la police », a déclaré la juge. La police israélienne, qui contrôle les entrées du site sacré, a fait appel de la décision de justice, estimant que le rabbin avait eu « une conduite impropre dans un lieu public ».



Le directeur de la mosquée Al-Aqsa, Omar Al-Kiswani, a fustigé, , jeudi 7 octobre, la décision de justice israélienne. « Ces prières sont des provocations et une violation du caractère sacré d'Al-Aqsa », a-t-il indiqué à l'AFP. « La décision n'a aucune légitimité, car nous ne reconnaissons pas les lois israéliennes sur Al-Aqsa. »



Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé Israël à ne pas imposer un « nouveau fait accompli » sur l'esplanade et exhorté les Etats-Unis à « respecter son engagement à maintenir le statu quo » sur les lieux saints de Jérusalem.



L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a dénoncé « une attaque sans précédent sur les droits religieux inaliénables des musulmans » et a rejeté « toute mesure prise par la puissance occupante, Israël, qui puisse affecter le statut d'Al-Qods et la présence palestinienne dans ses lieux, ou qui porte atteinte aux lieux saints islamiques et chrétiens » . L'Egypte y a vu une « violation » qui aurait des répercussions sur « la sécurité et la stabilité de la région » , tandis que la Jordanie s'est engagée à s'opposer « fermement » à tout jugement israélien visant les lieux sacrés à Jérusalem.



