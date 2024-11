Livres Islam, autoritarisme et sous-développement, une comparaison mondiale et historique par Ahmet T. Kuru Reçu à Saphirnews Rédigé par Saphirnews | Vendredi 15 Novembre 2024 à 13:30





Présentation de l'éditeur Pourquoi les pays à majorité musulmane affichent-ils des niveaux élevés d’autoritarisme et de faibles niveaux de développement socio-économique par rapport aux moyennes mondiales ? Ahmet T. Kuru critique les explications qui pointent du doigt l'islam comme la cause de cette disparité, les musulmans ayant été philosophiquement et socio-économiquement plus développés que les Européens occidentaux entre le IXe et le XIIe siècle.



Le colonialisme occidental ne peut pas non plus être établi comme la seule cause de cette dynamique : les pays musulmans avaient déjà souffert de problèmes politiques et socio-économiques avant le début de la colonisation. Ahmet T. Kuru soutient qu'il y avait de nombreux penseurs et des marchands influents au début de l'histoire musulmane, lorsque l'orthodoxie religieuse et les régimes militaires étaient la norme en Europe.



Cependant, au XIe siècle, une alliance entre les savants musulmans (les oulémas) et les États militaires commença à émerger. Cette alliance, qui se poursuit même dans le contexte des nouveaux Etats laïcs, entrava progressivement la créativité intellectuelle et économique des musulmans en marginalisant les classes intellectuelles et bourgeoises du monde musulman.



Cette étude importante fait le lien entre son explication historique et la politique contemporaine en montrant que jusqu'à nos jours, l’alliance entre les oulémas et l’État est un frein à la créativité et à la libre compétition entre acteurs dans les pays musulmans.

L'auteur Ahmet T. Kuru est professeur de sciences politiques et le directeur du Centre d'études islamiques et arabes à l'Université d'Etat de San Diego. Il est l'auteur de Secularism and State Policies toward Religions : The United States, France and Turkey . Son dernier livre, Islam, autoritarisme et sous-développement , a reçu quatre prix et distinctions, en plus d'être traduit dans une douzaine de langues.



Ahmet T. Kuru, Islam, autoritarisme et sous-développement, Editions Fenêtres, novembre 2024, 429 pages, 22.99 €







