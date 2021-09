Isère : la justice refuse l'ouverture d'une école privée musulmane

« pour mission d’instruire, d’éduquer et de former les élèves afin qu’ils deviennent des citoyens épanouis au sein de la société en harmonie avec les valeurs républicaines »

Le tribunal administratif de Grenoble s'est opposé, mercredi 1er septembre, à l'ouverture de l'école primaire Fourqan située à Bourgoin-Jallieu, en région lyonnaise. La requête en référé lancée par les responsables de cet établissement privé isérois hors contrat, géré par la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG), n'a pas abouti en leur faveur, confortant ainsi le refus du rectorat de Grenoble et de la municipalité.La justice a considéré que la personne désignée comme directrice de l'école ne peut justifier des cinq ans d'expérience professionnelle nécessaires dans l'enseignement ou la direction d'un établissement. Un motif qui, selon Le Parisien, avait conduit le rectorat à signifier son refus d'autorisation d'ouverture le 25 août à l'association Union pour l'enseignement privé musulman (UEPM) - École Fourqan.La défense a tenté de faire valoir auprès du tribunal que l'enseignante avait bel et bien cumulé cinq années d'expérience à six jours près, en vain. L'école, qui déclare se donner, devait accueillir ses premiers élèves, une trentaine, en septembre ; leurs parents devront leur trouver un autre établissement scolaire.