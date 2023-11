Irlande : des Ã©meutes Ã  Dublin initiÃ©es par lâ€™extrÃªme droite aprÃ¨s une rumeur xÃ©nophobe

Le réveil a été difficile pour Dublin. La capitale irlandaise a été le théâtre de violents affrontements entre des militants d’extrême droite et la police dans la nuit de jeudi 23 à vendredi 24 novembre. Ces émeutes à caractère xénophobes sont nées après une agression au couteau survenu dans l’après-midi devant une école et qui a fait cinq blessés dont trois enfants.



Très vite, des rumeurs accusant un « étranger » , un « migrant algérien » , d’être derrière l’attaque se sont très vite propagées sur les réseaux sociaux. Des centaines de personnes ont alors pris d'assaut un quartier où vit une importante population immigrée. Des véhicules ont été incendiées et des magasins pillés et endommagés.



Pour le directeur général de la police Drew Harris qui a accusé « une faction de hooligans dingues mus par une idéologie d'extrême droite », « ce sont des scènes que nous n’avions pas vues depuis des décennies. Ce qui est clair, c’est que les gens se sont radicalisés en regardant les réseaux sociaux et Internet ». « Nous entrons maintenant dans un long processus d’enquête pour les emmener devant un tribunal » , a-t-il déclaré.



De telles scènes de chaos, jamais vues « depuis des décennies » , ont suscité l’indignation de la classe politique irlandaise. « Ces gens affirment défendre les ressortissants irlandais » , mais « ils font honte à Dublin, honte à l'Irlande, honte à leurs familles et à eux-mêmes » , a déclaré à la presse le Premier ministre Leo Varadkar.



La police a arrêté 34 personnes. Dans l’enquête concernant l’agression au couteau, la piste terroriste a été écartée. Il s’agit d’une « attaque isolée dont nous devons déterminer les raisons » , a affirmé Liam Geraghty, responsable de la police locale. L’auteur présumé des faits, un cinquantenaire dont le profil n’a jusque-là pas été dévoilé par les autorités, a été maîtrisé avec le concours de deux personnes, un livreur Deliveroo brésilien et, selon BFM TV, un jeune lycéen français en stage à Dublin.