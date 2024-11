Monde Inondations en Espagne : des mosquées mobilisées pour aider les sinistrés Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Samedi 2 Novembre 2024 à 08:00

L'Espagne a subi fin octobre les pires inondations depuis plus de 50 ans. Plus de 200 morts ont été recensés par les autorités. Le pays est sous le choc mais la solidarité tourne à plein régime.



L’Espagne est meurtrie par des crues exceptionnelles causées par la Dana, une dépression d’altitude non-tropicale. Aussi appelé la goutte froide, ce phénomène météorologique est courant dans la zone méditerranéenne mais elle a été d'une rare intensité cette fois. Le sud et l’est du pays, plus particulièrement la région de Valence, ont subi cet événement climatique extrême mardi 29 et mercredi 30 octobre. Des torrents de boue ont ravagé des communes, qui peinent à se relever du drame.



Le dernier bilan humain communiqué par les autorités vendredi 1er novembre fait état d’au moins 205 morts – 202 dans la seule région de Valence – mais le chiffre est provisoire, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues. Le gouvernement a annoncé le déploiement de centaines de militaires pour venir en aide aux populations. Les secours s’activent pour rechercher des survivants alors que plusieurs zones ont été placées en alerte orange, voire rouge, par l’Agence météorologique espagnole (Aemet) vendredi 1er novembre.



Face une catastrophe naturelle sans précédent en Espagne, la solidarité tourne à plein régime. Toutes les communautés sont mobilisées, musulmanes compris. Le Centre culturel islamique de Valence (CCIV) et l’Association des jeunes musulmans de Valence (AJMV) ont naturellement exprimé leur « profonde solidarité avec toutes les personnes touchées par les récentes inondations ». « Nous sommes préoccupés par les graves dégâts causés par les fortes pluies et nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie » , ont-ils indiqué, rappelant « à tous l’importance de suivre les consignes de sécurité et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger ».

Un soutien essentiel aux sinistrés Ensemble, les deux entités organisent une collecte de denrées non périssables, de produits d’hygiène et d’eau potable à destination des sinistrés de la region. A noter que la capitale de la province, Valence, a été épargnée par la catastrophe.



Un peu partout en Espagne, des mosquées se mobilisent aussi pour venir en aide aux milliers de familles qui ont tout perdu. En partenariat avec Islamic Relief Espagne, plusieurs lieux de culte musulmans sont devenus des points de collectes de produits essentiels. Les fidèles des mosquées de Valence, Castellon ou encore de Madrid sont fortement incités à participer à la campagne humanitaire.



« Notre priorité actuelle est d'évaluer les besoins immédiats et de comprendre, en collaboration avec les autorités et organisations compétentes, les actions qui sont menées pour aider les personnes touchées afin de pouvoir participer aux efforts d'intervention d'urgence » , a fait savoir Islamic Relief Espagne.



La Commission islamique d'Espagne, qui a exprimé sa pleine solidarité avec les victimes, a invité, mercredi 30 octobre, les communautés musulmanes à se joindre à toute initiative humanitaire et à contribuer à la reconstruction des zones sinistrées.





Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur



