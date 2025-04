Sur le vif Inde : un Etat refuse d’appliquer la loi amendant la gestion de propriétés waqf Rédigé par Lina Farelli | Lundi 14 Avril 2025









Dans le Bengale-Occidental, Etat frontalier du Bengladesh qui abrite environ 25 millions de musulmans, les autorités ont dû déployer des troupes militaires face aux émeutes qui ont fait trois morts vendredi 11 et samedi 12 avril. Pourtant, Mamata Banerjee ne ménage pas ses efforts pour apaiser les tensions. La ministre en chef de la province, opposée à la loi, a en effet fait savoir qu'elle n'entend pas faire appliquer la mesure dans le Bengale-Occidental.



« Nous avons clairement exprimé notre position sur cette question : nous ne soutenons pas cette loi. Elle ne sera pas appliquée dans notre État. Alors, pourquoi ces émeutes ? » , a-t-elle fait part sur ses réseaux sociaux. « Je lance un appel sincère à tous les citoyens de toutes les religions : restez calmes et mesurés. Ne vous engagez dans aucun comportement non religieux au nom de la religion. Chaque vie humaine est précieuse. N'incitez pas à l'émeute pour des raisons politiques. Ceux qui incitent à l'émeute nuisent à la société » , a demandé Mamata Banerjee. « Nous n'avons pas fait la loi. La loi a été faite par le gouvernement fédéral. La réponse doit être recherchée par le gouvernement fédéral. »



La prise de position de Mamata Banerjee a d'ores et déjà été critiquée par le BJP au pouvoir. Fondatrice du parti All India Trinamool Congress avec d'anciens membres du



