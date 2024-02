Inde : six morts aprÃ¨s la destruction d'une mosquÃ©e et d'une Ã©cole

Des heurts entre des fidèles musulmans et des policiers ont éclaté à Haldwani, dans le nord de l'Inde, après la destruction d'une mosquée et d'une école coranique dans la soirée du jeudi 8 février par les autorités municipales. Le bilan établi mardi 13 février fait état de six morts, principalement musulmans, âgés de 16 à 50 ans.La mosquée, qui pouvait accueillir quelque 600 personnes, a été bâtie en 2002 avec l'école. Les autorités municipales, qui considèrent la mosquée comme illégale, sont venues avec la police et un bulldozer lorsque la mosquée ne comptait que peu de fidèles - une trentaine de femmes - en son sein. Des musulmans ont accouru pour tenter d'arrêter la destruction de l'édifice car une décision de justice était attendue dans l'affaire qui oppose les responsables des édifices visés à la mairie. En vain.La police a déclaré s'être défendu contre des émeutiers qui leur jetaient des projectiles. Des témoins affirment néanmoins, selon Al Jazeera, que les force de l'ordre ont fait preuve de violences envers les femmes présentes, ce qui a mis en colère des fidèles.Sur le site de l'ancienne mosquée, la construction d'un poste de police a été annoncée par le ministre de l'Etat d'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Environ 300 familles ont fui la localité pour fuir les violences. Une trentaine de personnes ont été arrêtées en lien avec les évènements à Haldwani.Lire aussi :