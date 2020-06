Ichrak : Â« Il a complÃ¨tement changÃ© depuis que nous sommes en France Â»

Psycho Ichrak : « Il a complètement changé depuis que nous sommes en France » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Mercredi 3 Juin 2020 à 07:55





Je me rapproche de vous aujourd'hui pour un conseil. Je suis mariée depuis sept ans, nous avons deux enfants.



Nous vivions en Tunisie depuis notre mariage. En 2018, nous sommes revenus nous installer en France et depuis, les problèmes ont commencé. Il sort, boit et rentre tard. Le pire, c’est que, quand je lui pose des questions ou lui fait une remarque, il est très agressif et me parle mal alors qu'il ne faisait jamais ça avant.



Il a complètement changé, il me crie dessus et m'insulte. Je ne supporte plus cette situation. Je suis démunie. Je me retiens pour l'équilibre de mes enfants. Mais là, je n'en peux plus, j'ai besoin de conseils, s’il vous plaît.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste Chère Ichrak,



Votre message est un peu bref pour que je puisse apprécier sérieusement votre situation. Voici les questions qui me viennent en tête, car donner des conseils, c’est difficile quand on manque d’informations.



Le retour en France est-il difficile pour votre mari ? A-t-il trouvé du travail ? A-t-il des raisons d’être angoissé par une situation qu’il ne maîtrise pas et qui pourrait être à l’origine de son état nerveux ?



Etes-vous assez compréhensive devant ses difficultés ? Etes-vous solidaires tous les deux ? Si vous vous plaignez alors qu’il est dans une certaine impuissance, ce n’est sans doute pas la meilleure façon de l’aider à trouver une solution ? Peut-être pourriez-vous essayer de lui parler calmement, de tenter de comprendre ce qui lui arrive ? Si vous ne parvenez vraiment pas à échanger sérieusement avec lui, alors pourquoi ne pas voir un médiateur familial ?

