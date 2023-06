SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Hinda : « Mon mari me force à assouvir ses besoins » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 10 Juin 2023 à 07:30





J'essaye depuis un bout de temps à trouver des réponses sur le Net à toutes ces questions qui me viennent quand je n’en peux plus. Je suis mariée depuis 2008, nous avons trois enfants. Depuis que les enfants sont nés, mon mari me voit plus comme au début.



C’est vrai qu’il a tout fait pour qu’on se marie mais après deux ans, à la naissance des jumeaux, c’était fini. Il est devenu agressif envers les enfants. Il les bouscule ou crie sur eux quand il n’est pas content et moi, je subis des maltraitances psychologiques. Il me rebaisse ou me jette ce qu’il trouve sous la main. Lors des disputes, je ne peux jamais dire ce que je pense sinon, il cogne tout ce qui se trouve à portée de main.



Je suis fatiguée et je ne l’aime plus. J’évite qu’il me touche mais des fois, il s’approche sans rien dire et il m’oblige. Je suis alors dégoutée et je me sens mal.

Je ne pense pas que Dieu veuille qu’on ne dise rien en tant que femme et qu’on doit juste assouvir leurs besoins. Je n’ai plus aucun attachement. Je rêve d’être seule avec les enfants, en paix et sans aucune peur. Comment m'y prendre sans le froisser ?



J’aimerais tellement qu’il me laisse en paix, mais il s’énerve quand il sent que je veux lui faire comprendre. Il ne me parle plus pendant très longtemps et cache mes affaires pour m’embêter. Par exemple, il prend mon chargeur et le cache. Il éteint le chauffage et cache le thermostat.... C’est moi qui refais le premier pas pour qu’on retrouve une « paix » dans la famille.



Je sais que chaque histoire d’un couple a deux versions mais celle-ci, c’est la mienne et j’aimerais que vous me donniez les meilleurs conseils pour retrouver cette paix en moi. Merci pour votre retour.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



En général je n’aime pas donner des conseils, j’estime que vous êtes mieux placée que moi pour prendre la vraie mesure de votre situation, mais je peux vous aider à y voir plus clair.



Il me semble que le comportement de votre mari et père de vos enfants n’est pas le comportement d’un homme mûr et responsable de ses choix. Il s’énerve, cache des objets comme un gosse, vous tourmente et vous brutalise, vous force à avoir des rapports quand il a une pulsion sexuelle… Franchement, je comprends que vous n’éprouviez plus d’amour pour lui. Pensez-vous pouvoir élever vos enfants correctement dans ce contexte ? J’en doute.



Il y a deux solutions possibles : soit il prend conscience que son comportement est inqualifiable, se remet en cause, se soigne et prend ses responsabilités, mais c’est difficile de faire cela tout seul. Cela demande une humilité qu’il ne semble pas avoir ; soit vous prenez vos dispositions et retrouvez le calme nécessaire à vous-même et à vos enfants. Vous voulez ne pas le froisser ? Cela m’étonne, lui n’a pas autant de scrupule. Posséder une femme qui se refuse, cela a un nom,



Il y a aussi peut-être une troisième solution : le convaincre d’entreprendre une médiation familiale, où un ou une professionnelle se chargera de lui rappeler ses devoirs, ou bien encore une thérapie de couple, où il pourra exprimer ses frustrations et vous les vôtres.

La décision vous appartient, cela demande d’y réfléchir sérieusement.



