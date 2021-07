Heureux comme Abdallah en France, un roman miroir des tiraillements des musulmans en France

Heureux comme Abdallah en France

Avec, Karim Guellaty, juriste de formation, raconte l'arrivée dans l'Hexagone d'Abdallah, un informaticien tunisien. Cette narration sera l’occasion pour l’auteur, qui signe ici son tout premier roman, de relater le chemin vers l’intégration d’un quadragénaire, habitué à pratiquer en Tunisie un islam, apaisé, mais qui, une fois en France, découvre que sa religion est au cœur de nombreux débats. Face à cette découverte, Abdallah va finir par se poser des questions : Quel islam doit-il pratiquer ? Quelle laïcité doit-il respecter ?Dans cet ouvrage, ce sont ces - ou ses - réflexions que Karim Guellaty partage en racontant, du même coup, un quotidien qui n’est pas sans rappeler celui de millions de musulmans en France. Au fil des pages, on découvre l’intimité d’un mari et d’un père aimant, et son environnement extérieur dans lequel coexistent un imam qui souhaiterait le voir pratiquer un islam plus rigoriste, un patron qui questionne son attachement à la laicité , et des copains de comptoir qui ont quelques idées arrêtées sur l’Islam et l’immigration.Tiraillé, perdu face aux injonctions des uns et des autres, le père de famille décide d’entreprendre une quête personnelle, un parcours initiatique tourné vers une meilleure compréhension de sa religion et de la laïcité française. Le lecteur va donc accompagner Abdallah dans cette quête de sens et découvrir un féru de théologie qui se rend à la bibliothèque tous les soirs pour sonder le Coran ou encore des textes de lois pour les confronter aux discours médiatiques, politiques et religieux.