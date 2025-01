Sur le vif Haute-Savoie : des tags islamophobes et racistes retrouvés sur une mosquée et des commerces halal Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 15 Janvier 2025 à 11:25





« Islam dehors » , « Arabe dehors » , « Sale race » ... La façade d'une mosquée à Bonneville, en Haute-Savoie, a été couverte de tags racistes et islamophobes dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 janvier.



Des tags similaires ont été découverts sur la devanture d’un supermarché, de deux boucheries halal et sur plusieurs voitures à Gaillard et à La Roche-sur-Foron, toujours en Haute-Savoie.



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a fermement condamné des « actes lâches, abjects et haineux » et réitère « sa vive recommandation de se rapprocher des services préfectoraux pour bénéficier de dispositif de vidéosurveillance dont le financement peut être pris en charge par l’État dans le cadre du programme K, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) » .







