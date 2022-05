Grande-Bretagne : les musulmans incités à participer aux élections locales

« Les Britanniques musulmans ont été touchés par la pandémie de la Covid-19 de façon disproportionnée. Des difficultés économiques toujours plus importantes à l’absence d’offres d’emploi, en passant par le manque d’accès aux soins. La pandémie a mis à nu les inégalités profondes que les musulmans britanniques connaissent encore aujourd’hui. Plus que jamais, les candidats doivent s’engager à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins des musulmans et les aider à faire face aux nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés »

« C’est votre droit. Allez voter pour les élections locales du jeudi 5 mai 2022 »

Pour Zara Mohammed , la secrétaire générale du MCB, les musulmans ont besoin d'aide non seulement pour réduire l'islamophobie croissante, mais également pour rééquilibrer les inégalités dont ils sont victimes., a-t-elle fait savoir.Parmi toutes les propositions de cette charte, la réduction des inégalités tient donc une grande place. Mais on y trouve également des engagements à protéger l’environnement et à prendre des mesures concrètes pour réduire le changement climatique, en particulier pour réduire les émissions de carbone et développer une économie verte dans la région considérée., affirme le slogan principal du MCB.Lire aussi :