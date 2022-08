Gaza : des collectifs juifs dénoncent Israël pour son traitement des Palestiniens

« désespérés et outrés face aux bombardements aériens gratuits commis par Israël »

« la rhétorique malhonnête »

« qui attribue aux Palestiniens la responsabilité des choix politiques israéliens »

« Israël n’a aucun droit légal à déclencher une opération militaire pour renforcer un blocus qui est déjà, en soi, violation du droit. Ceci n’a rien à voir avec le droit d’Israël à défendre. Il est d’une évidence aveuglante que c’est Gaza occupée qui a besoin d’être défendue et que c’est de son côté qu’est le droit de se défendre »

« Israël porte l’entière responsabilité de son agression et de chaque vie ôtée. (...) Qu’on nous dise quelle autorité pourrait accepter le bombardement de ses cités sans résistance. »

« soutenir politiquement et matériellement les enquêtes de la Cour pénale internationale concernant toutes ces violations du droit »

« lever immédiatement ce blocus qui dure depuis 17 ans »

« Une paix réelle ne sera obtenue que par la justice. Nous voulons des pressions internationales significatives pour arriver à une solution basée sur les droits humains et politiques de tous ceux et celles qui vivent entre le fleuve et la mer. »

Une douzaine d'associations membres du Collectif juif international pour la justice en Palestine ont signé une déclaration pour dénoncer la politique répressive d'Israël envers les Palestiniens. L'appel, diffusé samedi 13 août, intervient après les derniers raids aériens contre la bande de Gaza qui ont causé la mort d'une quarantaine de personnes. Ces collectifs,contre l'enclave, dénoncentde celle, estiment-ils.Les associations appellent leurs gouvernements et la communauté internationale non seulement à condamner Israël mais aussi à. Par ailleurs, Israël doitAvant de conclure :Le collectif compte des associations nord-américaines, australiennes, néo-zélandaise, britannique, allemande et sud-africaine ainsi que l'Union juive française pour la paix (UJFP) et Boycott de l'Intérieur, qui revendiquent parmi ses membres des citoyens israéliens en faveur du mouvement BDS. Lire aussi :