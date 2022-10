Economie Face à la pénurie de carburant, où peut-on en trouver ? Une carte interactive au secours des automobilistes Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:30

La France est sous le coup d'une pénurie de carburant qui s'aggrave un peu plus chaque jour. Que ce soit pour travailler ou pour mener des activités plus ou moins essentielles, les automobilistes sont désormais obnubilés par cette question : où trouver du diesel ou de l'essence près de chez soi (ou pas) ? Une carte interactive vous aide à y voir plus clair.







Une question taraude les automobilistes : où trouver du carburant ? Plusieurs applications existent pour aider à y voir plus clair. C'est le cas de Penurie.mon-essence qui dispose d'une carte interactive dont les informations sont régulièrement mises à jour par des centaines de contributeurs. Il suffit de mettre le nom de sa ville (ou d'une autre) pour voir afficher des informations sur l'état des stations service.



Les grèves menées dans plusieurs raffineries depuis fin septembre rendent désormais la vie plus compliquée à des millions d'automobilistes. Alors que la pénurie de carburant s'aggrave à travers le pays, le conflit social chez Total Energies et Esso-ExxonMobil semble s'enliser. Mercredi 12 octobre, une sixième raffinerie - sur les huit que compte la France métropolitaine - a annoncé son entrée dans le mouvement de grève. Le syndicat Force ouvrière (FO) a également décidé de rejoindre la Confédération générale du travail (CGT) dans la contestation visant à obtenir, entre autres, une augmentation des salaires, au regard des gros bénéfices réalisées par Total et ExxonMobil en 2021 et en 2022.





Face à cette situation, le gouvernement a décidé d'utiliser la manière forte en lançant la réquisition de personnels à la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. Mécontents, les syndicats ont annoncé, pour leur part, leur intention de faire annuler les arrêtés de réquisition, estimant que cette décision porte une atteinte grave et illégale au droit de grève.