Etats-Unis : une compagnie aÃ©rienne condamnÃ©e pour discrimination envers des musulmans

Dans une ordonnance par consentement visant à régler le litige avec les passagers concernés consultée par l'AFP, le Département américain des Transports a estimé que Delta s’est livré « à des pratiques discriminatoires » , contraires aux lois de lutte contre les discriminations.



Les passagers concernés avaient été expulsés de leur avion en juillet 2016 dans deux incidents séparés. Un couple de musulmans avait été débarqué de leur avion le 26 juillet 2016 à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle après qu’un passager a indiqué à une hôtesse que leur comportement le mettait « très mal à l'aise » .



Un autre passager musulman a été débarqué d'un vol reliant Amsterdam à New York le 31 juillet 2016 après que des passagers et des hôtesses s'étaient plaints de lui alors que rien de suspect ne lui avait été trouvé.



Depuis ces deux affaires, Delta déclare avoir amélioré ses procédures de sécurité « pour les rendre plus collaboratives et objectives ».



