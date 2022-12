Sur le vif États-Unis : les Marines contraints d'accepter la présence des barbes et cheveux des sikhs Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 27 Décembre 2022 à 12:00









Née au XVIe siècle dans le nord de l’Inde, la religion sikhe interdit aux hommes de se couper les cheveux ou la barbe et requiert le port du turban. Eric Baxter, l’avocat des trois plaignants, s’est réjouit de ce jugement auprès du « une victoire majeure pour ces recrues sikhs, qui peuvent maintenant commencer leur entrainement sans avoir à renoncer à leurs croyances religieuses. C’est également une victoire pour notre nation car ces trois hommes courageux et décidés vont bientôt pouvoir la servir au sein du corps des Marines » .



Alors que l’armée de terre américaine, l’US Navy, l’US Air Force et les garde-côtes autorisent déjà les sikhs à conserver barbes et turbans, les Marines considéraient qu’une même coupe de cheveux allait de pair avec « l’uniforme et la discipline » nécessaires à la cohérence de groupe en situation dangereuse. Le colonel Adam Jeppe a expliqué à la cour que les recrues devaient être dépouillées de leur individualité pour mieux travailler en équipe. « Tous ceux qui désirent servir dans les Marines doivent être prêts à abandonner quelque chose pour rentrer dans le rang. Ce sacrifice personnel contribue à forger la cohésion de groupe » , avait-il déclaré.



Cette déclaration martiale n’a pas été suffisante pour convaincre les juges, qui ont estimé que l'interdiction est une mesure discriminatoire. En 2022, le corps des Marines a accepté d’exempter les recrues qui souffraient d’une inflammation douloureuse de la peau après le rasage et ont adopté une politique plus souple envers les femmes avec des cheveux longs.



Lire aussi :

Etats-Unis : les musulmans aussi prêts à s’engager dans l'armée que les autres citoyens

Vente de données à l'armée américaine : des utilisateurs français portent plainte contre Muslim Pro La cour d’appel fédérale du district de Columbia a rejeté, vendredi 23 décembre, l’interdiction faite aux Sikhs d’être incorporés dans le corps des Marines sans avoir les cheveux et la barbe rasés. Après plus de deux ans d'attente, trois hommes sikhs, qui ne pouvaient rejoindre ce corps d’élite de l’armée américaine sans être rasés, ont obtenu un jugement leur permettant d’être incorporés sans passer chez le barbier.Née au XVIe siècle dans le nord de l’Inde, la religion sikhe interdit aux hommes de se couper les cheveux ou la barbe et requiert le port du turban. Eric Baxter, l’avocat des trois plaignants, s’est réjouit de ce jugement auprès du The Washington Post Alors que l’armée de terre américaine, l’US Navy, l’US Air Force et les garde-côtes autorisent déjà les sikhs à conserver barbes et turbans, les Marines considéraient qu’une même coupe de cheveux allait de pair avecnécessaires à la cohérence de groupe en situation dangereuse. Le colonel Adam Jeppe a expliqué à la cour que les recrues devaient être dépouillées de leur individualité pour mieux travailler en équipe., avait-il déclaré.Cette déclaration martiale n’a pas été suffisante pour convaincre les juges, qui ont estimé que l'interdiction est une mesure discriminatoire. En 2022, le corps des Marines a accepté d’exempter les recrues qui souffraient d’une inflammation douloureuse de la peau après le rasage et ont adopté une politique plus souple envers les femmes avec des cheveux longs.Lire aussi :