Ã‰tats-Unis : l'actrice Selma Blair prÃ©sente ses excuses aux musulmans

Selma Blair a présenté, mercredi 14 février, ses excuses pour ses propos islamophobes tenus au début du mois en commentant la vidéo d'un internaute. Ce dernier critiquait violemment des élus pour leur position contre une loi refusant de laisser entrer aux Etats-Unis les personnes impliquées dans l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël.



« Expulsez tous ceux qui soutiennent les terroristes. L’islam a détruit les pays musulmans, puis ils viennent ici et détruisent les esprits. Ils savent qu’ils sont des menteurs. Des justifications tordues. Puissent-ils faire face à leur destin » , avait écrit l'actrice américaine de 51 ans, confondant allègrement islam, musulmans et terroristes. Elle avait alors suscité l'indignation des musulmans outre-Atlantique.



« La haine et la désinformation s’amplifient si facilement de nos jours. Cette fois, de mes propres mains » , a-t-elle indiqué dans un long post publié sur Instagram pour présenter ses excuses.



De confession juive, celle qui s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Sexe intentions en 1999 reconnaît « une terrible erreur dans mes mots qui a eu pour conséquence de blesser d’innombrables personnes que je n’ai jamais voulu blesser, et je le regrette profondément » . « Dès que mon erreur a été portée à ma connaissance, j’ai supprimé le commentaire » , a déclaré l'actrice, précisant que « ce sont mes amis musulmans qui m’ont aidé à m’éduquer et à me montrer le chemin » .



Et de conclure : « Je me consacre à la tolérance et à la paix pour tous ceux qui le souhaitent – non pas à la haine. Je présente mes excuses aux membres de la communauté musulmane que j’ai offensés par mes propos. Je présente mes excuses à mes amis. Et je présente mes excuses à tous ceux que j’ai blessés. Et je ferai mieux. Avec reconnaissance, amour et respect. »