Doubs : Valentigney inaugure sa nouvelle mosquée franco-turque

Le projet a été lancé en 2016, et la première pierre posée en 2020. Le financement repose entièrement sur la générosité de la communauté : la facture finale de 2,6 millions d’euros a été couverte par les dons des fidèles, sans subvention publique, conformément à la loi de 1905.Le projet est porté de bout en bout par l’Amicale des amis turcs et français (AATF), qui administre le lieu de culte de la communauté franco-turque de Valentigney depuis 1998. La mosquée Selimiye est affiliée à la DITIB, l'Union turco-islamique des affaires religieuses, réseau lié à la Diyanet, la présidence des Affaires religieuses de Turquie.Le nom de l'édifice religieux n’est d'ailleurs pas choisi au hasard. Il renvoie à la mosquée Selimiye d’Edirne, en Turquie, chef-d’œuvre de l’architecte ottoman Sinan achevé vers 1575 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011.Avant même l’inauguration officielle qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la communauté musulmane boroillote, le bâtiment avait ouvert ses portes au public lors des Journées du patrimoine, le 20 septembre dernier, avec une visite guidée consacrée à son architecture contemporaine. Les responsables avaient également obtenu, quelques mois plus tôt, une autorisation pour accomplir la prière de l'Aid al-Adha dans l'édifice.Valentigney compte déjà une autre mosquée, Ar-Rahma, dans le quartier des Buis, et gérée par l'Association des résidents musulmans de Valentigney (ARMV). Avec la mosquée Selimiye, les fidèles de la commune disposent enfin d’un nouvel espace à la mesure de leurs besoins pour la prière, les événements religieux et la vie associative.Lire aussi :Et aussi :