Doubs : Valentigney inaugure sa nouvelle mosquée franco-turque

Dix ans après le lancement du projet, la grande mosquée Selimiye de Valentigney, dans le Doubs, a été officiellement inaugurée vendredi 16 octobre. Construit grâce aux dons des fidèles, l’édifice peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes.
La cérémonie s’est tenue en présence d'élus locaux, de représentants des autorités locales et d’autres cultes. Pour la communauté franco-turque de la cinquième ville du Doubs, c’est l’aboutissement d’une longue attente : elle priait jusqu’ici dans un ancien hangar réaménagé de la rue des Combottes, mais jugé trop exigu et peu digne d’un lieu de culte.
La nouvelle mosquée change ainsi d’échelle : plus grande et plus fonctionnelle que l’ancienne salle de prière, elle dispose d'un vaste parking pensé pour absorber l’affluence des grands jours de prière. L’intérieur mise sur la sobriété et la lumière : murs blancs, éléments en marbre, moquette bleue et grand lustre au centre de la salle. L’Est Républicain est allé jusqu'à titrer son article sur l'inauguration sur une formule flatteuse, présentant le lieu comme « la troisième plus belle mosquée de France ».
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Un nouveau chapitre dans l'histoire des musulmans de Valentigney
Le projet a été lancé en 2016, et la première pierre posée en 2020. Le financement repose entièrement sur la générosité de la communauté : la facture finale de 2,6 millions d’euros a été couverte par les dons des fidèles, sans subvention publique, conformément à la loi de 1905.
Le projet est porté de bout en bout par l’Amicale des amis turcs et français (AATF), qui administre le lieu de culte de la communauté franco-turque de Valentigney depuis 1998. La mosquée Selimiye est affiliée à la DITIB, l'Union turco-islamique des affaires religieuses, réseau lié à la Diyanet, la présidence des Affaires religieuses de Turquie.
Le nom de l'édifice religieux n’est d'ailleurs pas choisi au hasard. Il renvoie à la mosquée Selimiye d’Edirne, en Turquie, chef-d’œuvre de l’architecte ottoman Sinan achevé vers 1575 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011.
Avant même l’inauguration officielle qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la communauté musulmane boroillote, le bâtiment avait ouvert ses portes au public lors des Journées du patrimoine, le 20 septembre dernier, avec une visite guidée consacrée à son architecture contemporaine. Les responsables avaient également obtenu, quelques mois plus tôt, une autorisation pour accomplir la prière de l'Aid al-Adha dans l'édifice.
Valentigney compte déjà une autre mosquée, Ar-Rahma, dans le quartier des Buis, et gérée par l'Association des résidents musulmans de Valentigney (ARMV). Avec la mosquée Selimiye, les fidèles de la commune disposent enfin d’un nouvel espace à la mesure de leurs besoins pour la prière, les événements religieux et la vie associative.
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