Des faits religieux multiformes en entreprise, les principaux enseignements du baromètre 2024

En parallèle, « les situations de stigmatisation et de discrimination continuent à se répandre » et sont touchent particulièrement i(« les salariés musulmans dans les processus d’embauche »]i (71 %). Elles sont repérées régulièrement ou occasionnellement par 32,5 % des encadrants, alors qu’elle était de 19,3 % en 2019 et 30 % en 2022.



Le judaïsme est, quant à lui, repéré en 2024 comme « la religion la plus souvent concernée par les situations de stigmatisation et discrimination fréquentes (15 %) ou occasionnelles (23 %) » , contre seulement de 2 % et 13 % en 2022. Les salariés juifs subissent « de plus en plus de stigmatisation dans les relations professionnelles » , passant de 16 % en 2022 à 32 % aujourd’hui.



Par ailleurs, la perception des comportements des salariés pratiquants au travail reste « globalement positive mais se dégrade » . Les différences sont « significatives d’une religion à l’autre » , avec une dégradation « plus marquée pour les comportements associés à l’islam, qui sont plus souvent perçus négativement et comme perturbateurs » (26 % en 2024, 25 % en 2022). L’image négative des comportements associés au judaïsme augmente aussi « de manière marquée » (12 % en 2024 contre 6 % en 2022).



L’enquête réalisé cette année auprès des salariés pratiquants – une première pour l’Institut Montaigne – montre que, lorsqu’ils sont confrontés à des situations problématiques (conflits, tensions, rejet de leurs demandes, discrimination et stigmatisation, etc.), « ils l’appréhendent seuls et sans aide ou support dans plus de 80 % des cas » . Ils font appel à leur supérieur hiérarchique dans 9,5 % des cas, au service de gestion des ressources humaines de leur organisation (8 %) et à des responsables syndicaux (4,5 %).



« Le fait que plus d'une situation sur deux requiert une intervention démontre clairement que la dimension religieuse constitue bien un sujet de management » , affirme l’Institut Montaigne. « Les entreprises confrontées à ces enjeux s'efforcent de se doter d'outils, mais les initiatives demeurent souvent insuffisantes. Elles doivent persévérer en définissant des politiques claires d’inclusion et en mettant en place des dispositifs concrets traduisant ces principes en processus de gestion et en décisions managériales. Cela permettra aux différents acteurs – encadrants de proximité comme salariés pratiquants – de mieux se positionner et d'agir avec assurance et efficacité. »