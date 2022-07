Covid-19 : la Grande Mosquée de Lyon réinstaure le port du masque obligatoire

« prendre les mesures qui s'imposent »

Alors que la France est aujourd'hui confrontée à une nouvelle vague épidémique de la Covid-19, les appels à respecter les gestes-barrières dans les lieux publics et les espaces clos se multiplient.La Grande Mosquée de Lyon a décidé deen obligeant ses fidèles dès ce vendredi 1er juillet à porter le masque au sein du lieu de culte musulman. Elle instaure de nouveau la distanciation physique. D'autres établissements culturels pourraient bien suivre le pas.A l'approche de l'Aïd al-Adha, plusieurs responsables de mosquées ont d'ores et déjà lancé un appel à la prudence, en recommandant à leurs fidèles de respecter les gestes-barrières et de porter le masque lors des grands rassemblements religieux qui sont traditionnellement organisés pour célébrer la fête.Lire aussi :