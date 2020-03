Coronavirus : de nouvelles dates fixÃ©es pour les JO de Tokyo

Sur le vif Coronavirus : de nouvelles dates fixées pour les JO de Tokyo Rédigé par Lina Farelli | Mardi 31 Mars 2020 à 08:00









Moins d'une semaine après l'annonce du report, qui était inéluctable, le Comité international olympique (CIO) a fixé, lundi 30 mars, de nouvelles dates pour les JO : elles se tiendront, si tout va pour le mieux, un an après les dates initiales, du 23 juillet au 8 août 2021.



Les dates des Jeux paralympiques au pays du Soleil levant ont également été fixées du 24 août au 5 septembre 2021.



Cette décision vise à « protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes concernées, et contribuer à endiguer le virus » et à « préserver les intérêts des athlètes et du sport olympique » , ont expliqué les organisateurs.



Ce report des JO de Tokyo en 2021, une première dans l'histoire des Olympiades en temps de paix, a poussé les organisateurs des Championnats du monde d'athlétisme à décaler les dates de leur compétition, prévus en août 2021 à Eugene, aux États-Unis, à 2022.



Pour le Japon, pays organisateur des JO, le report devrait lui coûter pas moins de 2,5 milliards d'euros selon diverses sources. Des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 11,5 milliards d'euros que l'organisation des jeux en 2020 lui ont déjà coûté.



