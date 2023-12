Consommation : des charcuteries halal industrielles rappelÃ©es pour risque de botulisme

De produits de charcuterie des marques IslaDélice et Crystal a fait l’objet d’un rappel pour la présence potentielle d'un agent responsable du botulisme. Dans la plateforme officielle RappelConso, le motif exposé est le « grisaillement en surface d’une partie (des produits) lié à un ingrédient fournisseur non conforme ». Une situation qui « ne permet pas d'exclure un risque Clostridium botulinum ».



Et RappelConso rappeler que « cette toxine se développe notamment dans les conserves ou les produits de charcuterie de fabrication familiale ou artisanale pour lesquelles le procédé de stérilisation n'a pas été maîtrisé ». Les symptômes du botulisme apparaissent « généralement 12 à 72 heures après l'ingestion d'un aliment contaminé, mais ils peuvent se développer plus précocement ou plus tardivement (2 heures jusqu'à 10 jours) » . L'intoxication botulique est caractérisée par des signes digestifs (constipation, vomissements, diarrhée) et neurologiques (sensation de vision floue, paupières tombantes, troubles de la parole, difficulté à avaler, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire).



Les diverses charcuteries industrielles concernées - neuf au total - commercialisées par la société Amalric ont été vendues en grande distribution entre le 22 novembre et le 18 décembre. Les consommateurs qui détiennent ces produits sont appelés à ne plus les consommer, à rapporter le produit au point de vente ou bien à détruire eux-mêmes le produit. Comme les très nombreux produits qui sont chaque jour rappelés par la plateforme, dernièrement des fromages (Morbier, Raclette, Tomme - sous différentes marques et présentations) fabriqués par Route des Terroirs et susceptibles d'être contaminés par des Escherichia coli shigatoxinogènes.



Le botulisme est rare mais cause la mort des personnes contaminées dans 5 à 10 % des cas. En septembre 2023, 15 cas de botulisme ont été détectés en France liés à des sardines servies dans un restaurant à Bordeaux. Une personne est décédée, tandis que 10 autres ont été hospitalisées.