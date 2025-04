Points de vue Comprendre l'autisme pour favoriser l'inclusion Rédigé par Gwendal Le Moulec | Mardi 1 Avril 2025





L’autisme est un sujet qui mérite d’être exploré, même dans le monde musulman. Bien que cette question soit déjà largement étudiée à l’échelle mondiale, elle est encore peu discutée dans les contextes musulmans, notamment en France. Il est crucial d’en parler, car cela touche tout le monde. L'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme le 2 avril en est une.



L’autisme, tel que défini par le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et des troubles psychiatriques), se caractérise par un éventail de troubles. On parle de troubles du spectre de l’autisme (TSA), ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une condition uniforme, mais d’un ensemble de manifestations qui peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre.



Le fondement de l’autisme repose sur deux piliers principaux :



- Les difficultés relationnelles : les personnes autistes peuvent éprouver des difficultés à comprendre les intentions, les émotions ou les conventions sociales. Cela peut se manifester de différentes manières selon les individus : certaines personnes sont non verbales, tandis que d’autres s’expriment très bien mais ont du mal à interpréter les signaux sociaux.



- Les comportements stéréotypés et les intérêts restreints : ces comportements incluent des routines rigides ou des intérêts très spécifiques et intenses, comme une passion pour les mathématiques, les trains ou d’autres domaines parfois atypiques.

Corriger les idées reçues sur l’autisme



- Les vaccins ne causent pas l’autisme : cette idée a été largement réfutée par la recherche scientifique.



Aujourd’hui, l’autisme est clairement identifié comme une condition innée. Il existe d’autres troubles partageant des similarités avec l’autisme, dont certains sont innés et d’autres acquis. Mais en aucun cas, l’autisme ne peut être acquis au cours de la vie d’une personne.



Il existe de nombreuses fausses croyances sur l'autisme, qu'il paraît important de combattre car elles faussent le jugement sur les personnes autistes et leurs parents. En voici les principales :

En France, on trouve encore beaucoup de praticiens qui considèrent que l'autisme est lié à un manque d'affection maternelle. Cette idée, réfutée par la recherche scientifique au niveau international, est due à la prégnance des théories psychanalytiques de Freud et de Lacan.

Inclusion et spiritualité Inclure les personnes autistes dans la communauté musulmane représente un défi important. La spiritualité musulmane valorise l’égalité et l’inclusion, et il est crucial de ne pas marginaliser les personnes autistes.



Par exemple, Julaybib, que Dieu l’agrée, un compagnon du Prophète (paix et bénédictions sur lui), avait des traits qui pourraient aujourd’hui être associés à un handicap, semblable à l’autisme. En raison de son apparence et de son isolement social, il était perçu comme différent, stigmatisé. Néanmoins, Il était d’une grande piété, d’un courage remarquable et aimé du Prophète qui l’a toujours accepté, respecté et soutenu, allant même jusqu’à faciliter son mariage. Cet exemple illustre parfaitement l’attitude à adopter envers les personnes autistes : les accueillir et les intégrer pleinement.

Une richesse pour la communauté Inclure les personnes autistes dans un groupe ou un projet participatif n’est pas seulement un geste d’ouverture, c'est aussi une chance de renforcer la communauté. Les personnes autistes possèdent souvent des traits et des compétences qui sont de véritables atouts.



D’une part, leurs intérêts très intenses et spécifiques leur permettent d’explorer des sujets avec une profondeur impressionnante. Par exemple, une personne autiste passionnée par les sciences ou les mathématiques peut apporter des connaissances et des compétences précieuses dans ces domaines. Même des passions qui peuvent sembler inhabituelles, comme une fascination pour certaines formes d’art ou des rituels particuliers, montrent leur capacité unique à s’investir pleinement dans ce qui les passionne.



D’autre part, leur façon différente de percevoir le monde peut enrichir les projets collectifs. Elles apportent une perspective nouvelle et parfois inattendue, ce qui peut aider un groupe à trouver des solutions originales à des problèmes complexes. Cette diversité cognitive est une force, car elle incite la communauté à penser différemment et à dépasser les approches traditionnelles.

Sensibiliser offre des occasions de progresser



De plus, les particularités sensorielles ou comportementales des personnes autistes, bien que parfois considérées comme des défis, peuvent également être perçues comme des opportunités. Par exemple, une sensibilité accrue à certains détails peut les rendre particulièrement efficaces dans des tâches nécessitant une grande précision ou un respect strict des procédures.



Ainsi, au-delà de leur inclusion, les personnes autistes participent activement au développement de la communauté, tout en lui rappelant l’importance de la tolérance, de la patience et de l’adaptabilité. Leur différence, loin d’être une faiblesse, devient une source de richesse pour tous.



Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).