Cholet : des menaces de morts retrouvÃ©es sur les murs d'une mosquÃ©e

Cholet : des menaces de morts retrouvées sur les murs d'une mosquée
Jeudi 21 Mai 2020 à 15:09





« Vous serez fusillé !!! » (sic) Ce sont les mots odieux qui ont été retrouvés, mercredi 20 mai, à quelques jours de



L’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie condamne « avec force les inscriptions racistes et les menaces de mort taguées sur les murs de la mosquée » , annonçant le dépôt d’une plainte contre X.



L’organe lié au Conseil français du culte musulman (CFCM) dénonce « la multiplication de ces actes vils et odieux contre les lieux de culte, lieux de prières et de recueillement et exprime sa colère et son indignation ».



Le lieu de culte musulman est fermé depuis le début du confinement en mars.