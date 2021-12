Sur le vif Charte de la non-violence politique : le Cadre de l'islam au Sénégal à la rencontre du chef de l'Etat Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 1 Décembre 2021 à 11:35









« La rencontre a permis de transmettre au président de la République les inquiétudes et recommandations des khalifes généraux et de leurs porte-paroles avec lesquelles le Cadre unitaire de l'islam a pu échanger en préparation de l'audience. Ceux-ci ont insisté sur la nécessité de parler de manière franche et responsable des risques de violence qui pèsent sur la paix et le vivre ensemble » , fait part le CUIS après l’audience à laquelle la Plateforme Jammi Rewmi était aussi présente en soutien.



La discussion avec Macky Sall a aussi été « l'occasion de présenter les récriminations des acteurs politiques et coalitions électorales sur le processus, leur manque de confiance aux autorités de tutelle, le traitement présumé tendancieux de certains dossiers judiciaires » , a indiqué le CUIS, qui a invité la présidence « à poser dans ce contexte de crise économique et de menaces sécuritaires régionales des actes forts de conciliation à l'intention de ses adversaires politiques pour pacifier le jeu démocratique ».



Macky Sall, qui a salué l'initiative de pacification de l'espace public, s'est « engagé à l'appuyer pour qu'elle se traduise par un code de conduite ou une charte partagée par tous les acteurs » et « a promis que sa coalition la signera pour contribuer à cette dynamique contre la violence » , a déclaré le CUIS, qui entend poursuivre ses consultations avec les autres acteurs politiques et sociaux « pour élargir la base sociale de cet engagement nécessaire de tous à favoriser la paix et la non-violence au Sénégal ».



Lire aussi :

Sénégal : les acteurs politiques appelés à la non-violence par le Cadre unitaire de l’islam Les responsables du Cadre unitaire de l'islam au Sénégal (CUIS), qui a appelé les acteurs politiques de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest à signer une charte de la non-violence à l’approche des élections locales en 2022, ont été reçus, lundi 29 novembre par le chef de l’Etat Macky Sall à Dakar., fait part le CUIS après l’audience à laquelle la Plateforme Jammi Rewmi était aussi présente en soutien.La discussion avec Macky Sall a aussi été, a indiqué le CUIS, qui a invité la présidenceMacky Sall, qui a salué l'initiative de pacification de l'espace public, s'estet, a déclaré le CUIS, qui entend poursuivre ses consultations avec les autres acteurs politiques et sociauxLire aussi :